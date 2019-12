Selon les informations de Jason Schreier (Kotaku) ainsi que des tweets, maintenant supprimés, de Louis de Carufel, Graphics Programmer à Ubisoft Montréal, l’éditeur français à mis fin à un projet en développement depuis 3 ans, et qui semblait être un “Destiny-like“. Merci Yves Guillemot de nous éviter un looter shooter ennuyeux bien merdique de plus. Cette annulation ferait suite aux nombreux changements au sein d’Ubisoft suite aux mauvais résultats de The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint.