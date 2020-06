Après un court trailer le mois dernier, la petite équipe d’amateurs derrière The Capital Wasteland, le remake de Fallout 3 sur le moteur de Fallout 4, vient de publier une longue vidéo de gameplay. Vous avec le droit dans un premier temps à une visite du musée d’histoire de Washington, D.C ainsi que quelques dialogues entièrement doublés avant une séquence avec un peu plus d’action dans Republic of Dave, au cœur des Terres Désolées. Enfin pour terminer, l’iconique Tenpenny Tower se montre un petit peu. Le boulot est impressionnant. Les développeurs précisent que c’est une version alpha interne.