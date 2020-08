Alors que Starbase est en alpha fermée depuis maintenant plusieurs mois, les développeurs continuent de publier régulièrement des vidéos pour illustrer les progrès réalisés. Vous pouvez découvrir aujourd’hui, dans la vidéo ci-dessous, des améliorations sur le système de construction des vaisseaux dans l’éditeur ou directement à la première personne. On peut aussi observer votre petit ordinateur portatif qui vous permettra d’obtenir les informations sur les divers matériaux lors de vos opérations de minage. Enfin, on peut voir en action le système de navigation dans l’espace. Et, comme d’habitude, vous avez quelques images de piou piou piou piou. Malheureusement, toujours aucune date de sortie.