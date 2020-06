Dévoilé à l’occasion de l’IGN Summer of Gaming, Voidtrain propose une aventure à bord d’un train inter-dimensionnel. C’est une sorte de jeu de survie, sans fin, où vous allez pouvoir améliorer votre belle locomotive au fur et à mesure de votre progression. Chaque monde visité pourra être totalement différent, avec parfois des bestioles peu accueillantes où encore l’absence de gravité. D’ailleurs, les quelques passages en grappin que l’on aperçoit dans le trailer, visible ci-dessous, ne sont pas sans rappeler A Story About My Uncle. Vous l’avez compris : chacune de vos aventures, seul ou en coopération, seront différentes. Les animations et les séquences de tir font encore un peu pitié, mais peut-être que Voidtrain sera satisfaire les Ferrovipathes. Le jeu devrait sortir à l’automne 2020 et possède déjà une page Steam.