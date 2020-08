Alors que nous apprenions la semaine dernière que le jeu était repoussé à 2021, un communiqué de presse nous informe aujourd’hui que l’équipe de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se sépare de Brian Mitsoda et Ka’ai Cluney, respectivement scénariste et directeur créatif. C’est en effet d’un commun accord qu’ils quittent tous les deux l’équipe de Hardsuit Labs. Brian Mitsoda était déjà le scénariste à l’origine de Vampire: The Masquerade – Bloodlines en 2002 et il ne sera à priori pas remplacé. Le poste de Ka’ai Cluney est quant à lui repris par Alexandre Mandryka en tant que consultant créatif. Bien que ce dernier soit dans l’industrie depuis maintenant 20 ans, son CV nous tracasse un peu : Assassin’s Creed, Warhammer 40,000, Far Cry.