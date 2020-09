Valorant vient de publier le changelog pour le patch 1.09. Au programme de cette mise à jour, résumée en image ci-dessous, un nerf sur l’Operator et des changements sur divers agents : Omen, Jett, Viper, Reyna et Brimstone que vous pouvez voir en détail ci-dessous. Pour le reste, sachez que vous serez dorénavant moins précis lors d’un saut et des vérifications sont en place pour éviter de jouer avec des gens au pseudo inapproprié comme Hitler ou xXNiqueTaMereXx.

Operator : Le prix a été augmenté : 4500 >>> 5000 La vitesse de déplacement en visant a été réduite : 76% >>> 72% Le seuil de vitesse de déplacement pour bénéficier de la précision max a été réduit : 30% >>> 15% La cadence de tir a été réduite : 0,75 >>> 0,6 Le temps d’équipement instantané a été augmenté : 0,3 >>> 0,5 es dégâts dans les jambes ont été réduits : 127 >>> 120

Omen Les effets visuels du projectile ont été mis à jour pour mieux représenter sa hitbox, en particulier lorsqu’il se déplace vers l’observateur.

Jett Tempête de lames (rafale) Le délai entre deux rafales consécutives a été augmenté : 0,33 seconde >>> 0,45 seconde Les dagues lancées en rafale ont désormais une déperdition de dégâts à partir de 12 mètres qui augmente régulièrement jusqu’à la déperdition max (35 pts de dégâts). Le multiplicateur de dégâts dans la tête lors des rafales a été réduit : x3 >>> x2

Viper Carburant Viper commence désormais la manche avec 100 de carburant (au lieu de 50). Morsure du serpent L’altération d’état Vulnérable appliquée par Morsure du serpent persiste désormais pendant 2 secondes après être sorti de l’acide de Viper. Nid de vipères La vitesse de déplacement est doublée pendant le lancement. iper rééquipe désormais rapidement son arme après le lancement. Le délai de rééquipement varie d’une arme à l’autre, mais cela devrait réduire la durée d’indisponibilité de son arme de 0,4 seconde en moyenne.

Reyna Impératrice Le bonus de cadence de tir a été réduit : 25% >>> 15%

Brimstone Le bonus de cadence de tir de Balise stimulante a été augmenté : 10% >>> 15%