En bêta depuis début septembre, la mise à jour saisonnière Infernal Insurrection est maintenant disponible sur la branche stable de Killing Floor 2.

Les nouveautés majeures étant l’arrivée d’une nouvelle map, Hellmark Station, qui vous transportera dans une version infernale de la gare Londonienne de King’s Cross et de quatre nouvelles armes. Comme à leur nouvelle habitude, Tripwire vous propose deux armes gratuites, le HRG Scorcher pour le pyromane et le HRG Arc Generator pour le survivant ; ainsi que deux armes payantes, le Minigun pour le commando et le Mine Reconstructor pour le médecin (tout de même 7.49€ unité ou 11.99 € l’ensemble).

En parallèle, cette mise à jour apporte également, un nouveau skin pour la Matriarch, de nouveaux succès et pléthore de skins d’armes et de joueurs. Tout cela en plus des traditionnels équilibrages et corrections de bugs.