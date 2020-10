Une vidéo de gameplay pour Amnesia: Rebirth

IGN a publié une vidéo présentant 5 minutes de gameplay pour Amnesia: Rebirth. On peut y découvrir l’ambiance malsaine des nouveaux environnements ainsi que quelques cadavres de soldats en piteux état. Le jeu se déroulant en Algérie dans les années 30, on pensait que ces derniers seraient français, mais, si l’on en croit ce drapeau, ce sont en réalité des néerlandais :

Quoi qu’il en soit, même si ce qui est montré ne casse pas trois pattes à un canard graphiquement, on peut y retrouver le gameplay classique de la série ainsi qu’une atmosphère pesante qui semble assez réussie. Le trailer en question :

Amnesia: Rebirth sortira le 20 octobre sur Steam et, pour les plus courageux, il est possible de le précommander dès maintenant au prix de 22,49€.