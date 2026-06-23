Une sortie mitigée pour l’accès anticipé de SAND: Raiders of Sophie

Après un développement tumultueux et plusieurs reports, l’accès anticipé de SAND: Raiders of Sophie, le FPS coopératif d’extraction développé par Hologryph et TowerHaus, est bien sorti ce 22 juin comme prévu. Malheureusement pour les devs, les premiers retours sont loin d’être élogieux avec une note globale moyenne sur Steam. Cette fois-ci, le totem d’immunité semble mois bien fonctionner que d’habitude. Des joueurs mécontents soulignent que le jeu est perclus de bugs, dont certains étaient déjà présents lors de précédents playtests, de crashs, de bannissements de joueurs injustifiés (ça reste à voir) et de tricheurs. Cerise sur le gâteau, les serveurs européens étaient temporairement indisponibles suite à une soi-disant attaque DDoS. En dehors de ça, le reste de la communauté, soit un peu plus 6 100 joueurs au moment l’on écrit cette news, trouvent leur compte en parcourant les étendus de sable de la planète Sophie à bord de leur base mobile, les Trampler.

Même si le concept des Trampler paraissait plutôt intéressant sur le papier, à la rédac, on n’était pas particulièrement emballés par le gunplay du jeu. Depuis, il semblerait qu’il y ait eu de l’amélioration de ce côté, d’après les retours de certains utilisateurs. Si vous souhaitez laisser sa chance à SAND: Raiders of Sophie, vous pouvez vous procurer son accès anticipé avec une réduction de 21 % sur Steam jusqu’au 6 juillet, soit un peu moins de 16 €.