Sortie de MOLE, le jeu d’horreur psychologique et de simulation de conduite de foreuse

Si vous avez envie de vous changer les idées en creusant dans les tréfonds de l’esprit humain, sachez que MOLE, le jeu d’horreur psychologique développé par le studio Off Black Creations, est sorti ce 15 juin. Dans une foreuse géante nommée la taupe, vous y incarnerez un pilote qui est le dernier survivant de l’équipage. En creusant de plus en plus profondément, vous devrez à la fois réparer cette énorme machine et découvrir la vérité derrière la disparation de vos compagnons via la résolution de puzzles narratifs. Ce voyage métaphorique ne sera pas donc sans conséquence, car votre santé mentale se détériorera progressivement à l’approche du Signal.

Pour le moins original, MOLE a une direction artistique rétro plutôt réussie et son histoire semble être particulièrement appréciée par les joueurs Steam qui ont laissé une note globale extrêmement positive. Si vous souhaitez vous aussi découvrir les secrets bien enfouis de MOLE, vous pouvez vous le procurer en profitant de la promotion de lancement à -10 % sur Steam jusqu’au 29 juin, soit un peu plus de 11 €.