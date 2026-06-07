SAND: Raiders Of Sophie sort finalement le 10 juin prochain

Après nous être gentiment moqués du report de la sortie en accès anticipé de SAND l’année dernière, on l’avait complètement oublié. Alors, quand en janvier dernier, les développeurs ont annoncé une sortie pour mars et un renommage en SAND: Raiders Of Sophie, on avait été un peu surpris. Et on l’avait de nouveau oublié immédiatement. C’est donc avec encore une certaine surprise qu’on a vu un nouveau trailer pour le jeu apparaître lors du Summer Game Fest, d’autant plus puisqu’il annonce une date de sortie au 10 juin prochain.

Au cas où vous aussi auriez oublié, il s’agit d’un jeu PvP de construction de bases mobiles, de loot et d’extraction dans un monde post-apocalyptique. Si les playtests avaient été catastrophiques il y a plus d’un an, peut-être que les soucis ont été résolus depuis et que l’expérience est maintenant un peu plus intéressante. Car le concept a de quoi intriguer : les immenses véhicules semblent très modulaires et personnalisables, et il sera possible d’affronter d’autres équipages, un peu à la manière de Sea of Thieves. Et les combats qui semblaient nuls à chier auparavant ont désormais l’air un peu plus pêchus, donc pourquoi pas ?

En attendant la sortie directement en version finale de SAND: Raiders of Sophie, prévue le 10 juin, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam s’il vous fait envie.