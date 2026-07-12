Twisted Tower, le rétro-FPS d’action et d’horreur, ouvrira ses portes le 18 août

Annoncé en 2023, Twisted Tower, développé par le dev solo Thomas Brush, se présentait comme un rétro-FPS s’inspirant de l’ambiance de Bioshock et des parc attractions. Hormis la démo que l’on avait plutôt bien apprécié durant le Steam Néo Fest de 2025, le studio indé n’avait plus donné de nouvelles de son jeu. Ce n’est qu’en ce milieu semaine que l’éditeur 3D Realms a publié une nouvelle vidéo annonçant une sortie pour le 18 août prochain. Pour rappel, votre dulcinée Charlotte se retrouve emprisonnée au sommet de la tour du parc Twisted Tower et vous n’aurez d’autre choix que de prendre les armes. Clowns, mascottes, cracheurs de feu, jouets mécaniques, pièges mortels… seront présents pour vous barrer la route, mais vous pourrez riposter avec un arsenal peu conventionnel et améliorable.

Même si la structure paraît linéaire et l’histoire plutôt simpliste, le gunplay a l’air plutôt correct, que ce soit les armes à feu ou au corps-à-corps. En attendant la sortie en août de Twisted Tower, vous pouvez toujours ajouter ce dernier à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.