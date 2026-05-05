Après un passage au Future Game Show Spring Showcase de l’année dernière, le jeu d’horreur et d’énigmes développé par le studio THE BROTHERHOOD, Animal Use Protocol, n’avait plus donné de nouvelles depuis. C’est finalement à l’occasion du The Second Wind Games que l’équipe de dev a dévoilé de nouveaux courts extraits de gameplay avec une ambiance plus angoissante que les précédents trailers. On y retrouve toujours le chimpanzé Penn et le rat Trip parcourant les couloirs obscurs d’un complexe abandonné où se terrent mutants et robots. Armé d’un fusil anti-gravité de fortune, ils devront résoudre des puzzles tout en évitant de se faire étriper au passage, car ici, il n’est pas de question de s’amuser à balancer à tout va des objets dans la tronche des adversaires. Comme tout bon jeu d’horreur qui se respecte, la discrétion et la fuite seront donc à privilégier.

On y découvre très peu de choses, si ce n’est que les devs embrassent pleinement le côté horrifique et que les décors du laboratoire abandonné ont l’air plutôt réussis. À la rédac, on n’est pas branchés jeux d’horreur, mais on pourrait malgré tout ce laissait tenter par Animal Use Protocol. Prévu initialement pour courant 2026, les plans ont l’air d’avoir changé car la page Steam mentionne désormais « à déterminer ». En attendant une date de sortie plus précise, vous pouvez toujours ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam ou GoG, si vous êtes intéressés.