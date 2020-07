Enfin, pas vraiment à bord du Titanic mais dans un bateau qui coule. Mais, je devais bien vous faire cliquer ! Alors, attention : c’est moche, ça semble totalement nul et ennuyeux mais ce sont nos confrères d’IGN qui partagent la vidéo. Cela doit donc être très important. Au moins aussi important que le nombre de zéro sur le chèque. Under, c’est donc un jeu d’horreur façon Amnesia où vous incarnez Alexander Dockter, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Comme évoqué précédemment, l’action se déroule au sein d’un bateau en plein naufrage. C’est développé par Globiss, et pour l’instant pas de date de sortie si ce n’est un vague Q3 2020. Le jeu a déjà sa page Steam.