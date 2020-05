Alors que Pavlov vient de recevoir une nouvelle mise à jour pour faire plaisir aux moddeurs en herbe, ils en profitent pour donner un aperçu des choses à venir. Trois nouvelles cartes officielles devraient rejoindre le jeu dès cet été : Bridge, Santorini et Station. De plus, Pavlov fera un tour dans les années 39-45, avec du contenu orienté vers la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez découvrir quelques images/gifs sur la page dédiée de la mise à jour ou ci-dessous. Pas de date précise, mais l’été est de toute façon plus frais en Normandie.