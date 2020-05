The Long Dark vient de recevoir une mise à jour intitulée Fearless Navigator, qui concerne uniquement le mode survie. Toutes les nouveautés sont visibles dans la vidéo ci-dessous. Vous pouvez maintenant jouer le petit délinquant avec une bombe de peinture pour marquer les endroits stratégiques. Bien pratique pour marquer les caches de matériels qu’il est possible de construire un peu partout, au cas où votre promenade tourne mal. Pour le reste, je vous invite à consulter directement la page dédiée si les améliorations de la qualité de vie vous intéressent. En plus, sachez que The Long Dark est actuellement à -75%, et vous devriez vraiment tenter l’expérience.