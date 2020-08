Subnautica: Below Zero poursuit tranquillement son développement avec une nouvelle mise à jour intitulée Stranger Pings. Comme d’habitude, cela permet de faire avancer un peu plus l’histoire. Ce patch est surtout synonyme d’optimisation au niveau de certains biomes (Deep Lilypads, Iceberg Zone) ainsi qu’une amélioration du comportement de quelques créatures. Un monde sous-marin plus vivant et agréable à parcourir en somme. Pour le reste, ce sont surtout de nouveaux éléments de décorations, un peu de lore à droite, et quelques bugs en moins à gauche. L’ensemble de la mise à jour est visible à cette adresse ou sur la courte vidéo ci-dessous. Sorti en janvier 2019, Subnautica: Below Zero est toujours en accès anticipé.