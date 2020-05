Slime Rancher vous propose de profiter du soleil dans sa dernière mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et possibilités cosmétiques pour vos petites bestioles. De plus, l’atelier de Victor vous proposera enfin de vous débarrasser de vos déchets avec un nouveau système de recyclage. Il sera donc possible d’incinérer ou de noyer vos slimes en toute légalité. Enfin, le patch est accompagné par une série de correction de bugs et de rééquilibrage en tout genre, ainsi que l’ajout d’un mode minimal HUD.

Pour rappel, Slime Rancher est une simulation d’élevage intensif où le joueur est amené à capturer des slimes et à les enfermer dans de petits enclos pour ensuite vendre les différentes ressources produites par l’animal.