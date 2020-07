C’est via leur compte Twitter que le studio Devolver Digital a donné rendez-vous aux joueurs et joueuses le samedi 11 juillet à 12h. Nommé Devolver Direct cet événement se produira en live sur leur chaîne Twitch. Au programme : des annonces de nouveaux jeux, des dates de sorties révélées et de la découverte de gameplay. Mais de quels jeux ? On verra bien. Qui sait, ils s’apprêtent peut-être à sortir un FPS dans lequel on incarne un pigeon.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC — Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020