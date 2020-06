Le nouveau projet du groupe Avalanche Studios est Second Extinction. Annoncé il y a quelques semaines, c’est un FPS coopératif jusqu’à 3 joueurs face à des dinosaures. On peut aujourd’hui apercevoir du gameplay, à la manette, et ça semble terriblement chiant et facile. En plus, cela ressemble à des environnements de Just Cause qu’on visite en vue FPS. Sérieusement, regardez à partir de cette séquence. On dirait un simple copié/collé d’une base de Just Cause qu’il faut libérer. La fainéantise. Second Extinction doit toujours sortir cet été sur Steam, notez qu’une bêta fermée se déroule actuellement. Vous pouvez vous inscrire par ici.