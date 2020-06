Le prochain DLC de Borderlands 3, Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, vous emmène au Far West. Il sort le 25 juin, et pour vous donner l’eau à la bouche, voici 10 minutes de gameplay. Malheureusement, je serais bien incapable de faire semblant d’être excité comme les deux présentateurs. Mais, il y a du loot avec des skins de cowboy! Bien évidemment, Bounty of Blood s’accompagne d’une nouvelle zone à explorer, de quêtes et d’une histoire propre. Le DLC, seul, devrait coûter 14,99€ sur Steam ou l’EGS.