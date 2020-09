Second Extinction vient de dévoiler sa date de sortie en accès anticipé : ce sera le 13 octobre prochain sur Steam. Le jeu, annoncé en mai dernier, proposera à 3 joueurs d’affronter des dinosaures mutants qui ont envahi la planète. Les vidéos de gameplay que l’on a eu l’occasion de découvrir jusque là (1,2) font vraiment pitié à voir. Et ça semble vraiment plus que moyen si ce n’est totalement naze. Réponse donc le mois prochain, avec fort probablement un test de NoFrag.