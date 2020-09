Fallout: Miami, dont on vous parle depuis 2018, vient de publier une nouvelle vidéo pour montrer ses nombreux environnements sous le soleil de la Floride, entre les goules qui font bronzette et les alligators mutants. Le boulot est assez impressionnant et l’ambiance semble au rendez-vous. Pour rappel, c’est un mod pour Fallout 4 qui ne possède pour l’instant aucune date de sortie. Le meilleur moyen de suivre le projet, qui recrute encore et toujours, est de consulter régulièrement leur site.