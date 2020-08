Second Extinction vous proposera d’annihiler des dinosaures dès le mois prochain

Même s’il semble toujours aussi ennuyeux, Second Extinction, le FPS contre des dinosaures développé par une partie de l’équipe derrière l’Apex Engine (Just Cause, Mad Max, etc.) débarquera en accès anticipé le mois prochain. En fait, on le savait déjà depuis quelques jours et cette news est surtout l’occasion de regarder une nouvelle vidéo de gameplay. Sauf qu’on reste toujours aussi circonspects devant Second Extinction, qui apparaît plus comme un projet de fin d’étude que comme un véritable jeu intéressant. Pourtant, on aimerait y croire, mais il ne suffit visiblement pas de balancer des dinosaures dans un monde ouvert pour susciter l’intérêt de la rédaction de NoFrag. Il serait peut-être même temps qu’Avalanche Studio arrête de se palucher sur son moteur de monde ouvert pour se concentrer sur des expériences intéressantes.

Par respect pour ces belles créatures que sont les dinosaures, on souhaite tout de même un meilleur destin à Second Extinction qu’à Generation Zero, le précédent projet du studio.