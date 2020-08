Projekt Z ou des zombies sur une île allemande pendant la Seconde Guerre mondiale

Projekt Z est un nouveau FPS développé par la jeune équipe de 314 Arts et qui vient d’être dévoilé sur Youtube dans un premier devlog. Dans ce F2P jouable en coopération et se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, les joueurs devront découvrir les secrets de l’île allemande sur laquelle ils se sont écrasés. Plusieurs personnages aux aptitudes différentes seront disponibles, sachant que les développeurs disent s’inspirer autant de Left 4 Dead que d’Escape From Tarkov. Construction de base et fabrication d’objets seront aussi au programme, ainsi que le recrutement d’alliés, l’absence de HUD, une gestion relativement réaliste des chargeurs, etc.

Il n’y a pas grand chose d’autre à dire sur Projekt Z pour le moment, mais les développeurs promettent de dévoiler davantage d’informations dans les mois à venir. Aucune date de sortie n’a été communiqué pour le moment.