Cette grosse daube de Predator: Hunting Grounds vient de recevoir sa mise à jour pour juillet. À l’image du jeu, elle est totalement inutile : pas loin de 30 skins pour les débiles qui jouent encore. Le DLC payant devrait arriver un peu plus tard dans le mois, avec un nouveau Predator, le City Hunter, visible dans l’image ci-dessus. Pour rappel, le jeu est disponible uniquement sur l’Epic Games Store pour 40€. Et vous ne devriez pas dépenser un seul centime. La prochain combo mise à jour + DLC arrivera en août, et pour l’instant on ne connait pas la suite :