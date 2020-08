Postal 4, qui est en accès anticipé depuis octobre 2019, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Les nouveautés sont visibles sur la vidéo ci-dessous. Elle offre 3 nouvelles zones à explorer : la frontière américano-mexicaine, un centre commercial, et une ville fantôme façon western. Histoire de vous amuser, quelques armes de plus : une pelle tacticool, un Uzi et un M16. Evidemment, quelques nouvelles missions sont de la partie pour vous occuper si vous en avez marre d’uriner ou déféquer sur la voie publique. Le changelog complet de la mise à jour est disponible à cette adresse.