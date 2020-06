L’Upload VR Showcave: Summer Edition a été l’occasion pour les développeurs de l’excellent Pistol Whip de dévoiler du contenu ainsi que la nouvelle roadmap pour leur simulateur de John Wick en VR.

En premier lieu, une nouvelle scène intitulée Religion a été mise en ligne. Elle est disponible dès maintenant et est accompagnée de nouveaux cosmétiques pour vos flingues (la Baba Yaga Collection). Les développeurs annoncent qu’il s’agit du niveau “le plus intense jusqu’à maintenant”, avec plus de “cinq minutes et demie de purs efforts physiques qui ne manqueront pas de pousser les joueurs, même les plus expérimentés, à leurs limites”.

Heartbreaker Trilogy a ensuite été annoncé. Il s’agit d’un ensemble de trois nouveaux niveaux à l’ambiance un peu plus détendue que ce qui a été proposé jusque là. Cette trilogie sera suivie de nouveaux modificateurs de gameplay et d’options cosmétiques. Arrivée prévue en août.

Enfin une mise à jour massive devrait arriver d’ici la fin de l’année. Nommée The Concierge, celle-ci devrait apporter un mode campagne bien plus cinématographique, des scènes inédites, de nouveaux ennemis ainsi que différents types d’armes. On a hâte de voir tout ça en action pour perdre définitivement les kilos acquis pendant le confinement.

Pistol Whip est disponible sur Steam et Oculus Store pour environ 20€ et est compatible avec les casques Oculus Rift/Quest, Vive, Index et WMR.