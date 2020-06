Panther VR, un jeu d’infiltration en réalité virtuelle, est arrivé hier en accès anticipé sur Steam. Pour l’occasion, les développeurs ont dévoilé la bande-annonce ci-dessous :

Se déroulant dans un univers futuriste-mais-pas-trop, Panther VR est décrit comme un jeu d’infiltration bac à sable. Il propose de grandes cartes ouvertes générées aléatoirement et c’est au joueur de décider de la façon dont il les aborde. Un panel d’équipements et de gadgets diversifié lui permet de choisir ce qu’il emportera sur la mission et de varier les plaisirs.

Compatible avec les casques Oculus Rift, Valve Index, HTC Vive et Windows Mixed Reality, Panther VR est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé pour 20€. Ses développeurs visent une sortie finale en 2021.