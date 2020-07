Bien que les jeux Electronic Arts soient disponibles sur Steam depuis plusieurs semaines, cela ne semble pas synonyme d’abandon d’Origin. En effet, il est possible de s’inscrire depuis peu à Origin Beta. Pour l’instant, ce bêta test d’une nouvelle version du client semble réservé exclusivement aux membres Origin Access Premier. Et, en dehors d’une image, on y voit pas grand chose. Pour rappel, Origin a été lancé en 2011 pour faire concurrence à Steam. À cette époque, EA avait retiré une bonne partie de ses jeux du magasin de Valve. Finalement, 9 ans plus tard, ils font marche arrière.