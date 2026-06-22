NO LAW montre ce dont il est capable grâce à l’UE5

On vous en parlait déjà en début de mois : NO LAW s’est de nouveau montré lors du State of Unreal 2026, entre deux outils d’IA pour faire tout le jeu à votre place dans le futur Unreal Engine 6. Mais le prochain titre de Neon Giant, même s’il est édité par « IA First » Krafton, sera toujours sous Unreal Engine 5, et ne semble pas spécifiquement embrasser les LLM. L’un des développeurs nous présente une démo technique de ce que le jeu sera capable de faire, notamment pour l’environnement, et c’est assez impressionnant. Ne vous attendez pas à du gameplay, on voit principalement des scènes avec des PNJ, mais on aperçoit une ou deux explosions tout de même.

La gestion des particules semble être au cœur de leur système pour rendre le tout plus crédible. Espérons que cela serve réellement le gameplay, que ce soit pour l’infiltration ou pour le combat, les deux méthodes possibles annoncées pour résoudre les problèmes dans ce jeu cyberpunk. En tout cas, on doit avouer que ça nous plait bien, et on a hâte d’en voir un peu plus.

NO LAW ne dispose toujours pas de date de sortie, mais vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam ou Epic Games Store.