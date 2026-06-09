NO LAW présente sa ville cyberpunk par le prisme de la narration environnementale

Au cours du PC Gaming Show 2026, on a enfin eu un peu de nouvelles de NO LAW, le premier FPS du studio Neon Giant. Ne vous attendez pas à du gameplay, les développeurs se contentent de présenter rapidement la ville qui accueillera nos aventures. Ils insistent sur leur volonté de rendre l’univers crédible, notamment grâce à un important travail sur la narration environnementale. Et c’est une très bonne chose, puisque cela permet notamment de raconter des histoires rien qu’avec une pile de débris par-ci, des traces de sang par-là… On nous promet également beaucoup de verticalité dans cette cité cyberpunk avec la possibilité de passer par les toits, ainsi que plusieurs factions plus ou moins belliqueuses qu’il faudra sans doute affronter.

On peut apercevoir quelques courtes séquences in-engine, et c’est toujours aussi alléchant. On a hâte d’en voir un peu plus. Pour rappel, il s’agit d’un FPS en monde ouvert inspiré des films d’action des années 80, avec plusieurs approches pour remplir les objectifs : l’infiltration, ou plutôt le passage en force. Et la précédente bande-annonce nous avait plutôt convaincus.

NO LAW ne dispose toujours pas de fenêtre de sortie, mais s’il vous fait de l’œil, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam ou l’Epic Games Store.