Marathon expérimente le PvE, mais tout le monde s’en fiche déjà

Le 21 juillet dernier, Bungie a publié une mise à jour majeure nommée Vault Breaker Overview pour son extraction shooter Marathon. Elle apporte un mode temporaire totalement PvE sur la map Cryo, initialement jusqu’au 4 août, mais prolongé jusqu’au 18 août. Contrairement aux expérimentations du début de la saison 2, qui permettaient à d’autres joueurs de rejoindre la partie en tant que ROOK (l’équivalent d’un run Scav chez Escape From Tarkov), les adversaires sont ici uniquement des IA. Et n’allez pas croire pour autant que c’est facile, les développeurs ont tenu à conserver un certain challenge.

La semaine dernière, on a voulu tester cela avec le membre de la communauté NoFrag expert en matière, Apokalyps, l’un des rares joueurs français à encore l’apprécier suffisamment pour relancer une partie dès qu’on prononce le nom de Marathon. Côté rédac, c’est Mathmoite et Estyaah qui s’y sont collés. Et si l’expérience a été globalement plaisante, cela n’a pas suffi pour nous convaincre de faire une seconde soirée dessus. L’interface, bien qu’améliorée, est toujours très bordélique, les armes ont un bon feeling, mais les adversaires sont des putains de sacs à PV, et on se fait quand même un peu chier. En revanche, les adeptes de l’onanisme seront contents de voir qu’il est possible de jouer complètement en solo, pour se faire défoncer la rondelle encore plus rapidement par des hordes de robots vraiment très résistants. Le pic de difficulté est donc présent dès le début, sans doute pour compenser le fait que ce mode possède un aspect roguelite : on améliore nos cadres (la carcasse/classe que l’on sélectionne) au fil des parties, ce qui nous donne progressivement de petits avantages. On suppose que la courbe est donc décroissante, ce qui permet sans doute de rouler sur tous les ennemis à la fin.

Malheureusement, l’ajout du Vault Breaker Overview, même temporaire, n’a provoqué qu’un regain de fréquentation pendant deux jours. Les chiffres sont très vite redescendus à l’état d’avant l’update, c’est-à-dire autour des 6 500 joueurs. Difficile de ne pas interpréter cela comme un désintérêt pour l’aspect PvE, mais on peut se tromper : si ça se trouve, une partie des habitués du mode PvP ont quitté le jeu au même moment – ce qui serait un signe encore plus inquiétant. Espérons que le départ du game director initial ne soit pas un indice de plus que ça sent le sapin au studio. Quoi qu’il en soit, ce ballon d’essai a pour but de récolter des retours et ainsi construire le vrai mode PvE, prévu pour septembre avec la saison 3. Pour obtenir plus d’infos, n’hésitez pas à consulter la page dédiée sur le site officiel de Bungie.

En attendant, si vous voulez tester Vault Breaker Overview en coop ou en solo jusqu’au 4 août 18 août, vous pouvez retrouver Marathon en promotion à –35 % chez notre partenaire Gamesplanet, ce qui le fait à 26 €.

Edit du 30/07 : modification de la date de fin de l’expérimentation au 18 août.