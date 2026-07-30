ALTEREDBLOOD+ : un joyeux micmac de bonnes inspirations pour ce fast FPS post-apocalyptique

Une bonne dose de Quake, un peu d’ULTRAKILL, et même une pincée de Splatoon pour relever tout ça… Vous venez d’obtenir ALTEREDBLOOD+, un nouveau FPS nerveux et sanglant mettant à l’honneur la mobilité. L’aventure semble linéaire et les différents niveaux sont ponctués d’arènes tout en verticalité afin de mettre en valeur les atouts de déplacement du personnage joueur. La particularité du titre côté gameplay réside donc notamment dans un placement stratégique, puisque se tenir dans les flaques de sang laissées par vos ennemis permet de profiter de toutes sortes de bonus offensifs qui vous incitent à recouvrir le sol d’un maximum d’hémoglobine.

Que diriez-vous d’un mot sur le scénario ? En résumé, dans un futur lointain, une mystérieuse entité du nom de MOTHER vous missionne pour exterminer les rares humains parasitant la mégastructure qui constitue à présent la quasi-entièreté de l’univers. Ça vous paraît flou ? Pas grave, la narration n’a pas l’air d’être le cheval sur lequel misent les devs du soft. En parlant de l’équipe, le précédent jeu de TrueWorld Studios était d’ailleurs lui aussi un FPS. Le boss rush roguelike du nom d’Unyielder avait d’ailleurs obtenu des retours assez tièdes de la part des joueurs, mais s’agissant de leur premier projet, on peut accorder le bénéfice du doute à leur nouveau bébé.

Si on jette un oeil aux séquences de gameplay disponibles en ligne, il y a du bon et du moins rassurant : la direction artistique est plutôt réussie, à l’image de leur ancien titre, même si quelques éléments d’interface restent à revoir – notamment le gros JPEG du personnage qui prend un quart de l’écran dans le coin inférieur gauche. Entre ça et l’affichage qui fourmille sans arrêts de couleurs et d’effets visuels en tous genres, il y a de quoi s’inquiéter pour la lisibilité de l’action. Cela étant dit, en dehors de ça, le feeling de vitesse, le shooting ainsi que les mécaniques de gameplay originales ont l’air de créer une expérience assez grisante qui donne envie de s’y essayer.

C’est en tout cas ce que nous pouvons vous dire à l’heure actuelle, mais sachez qu’une inscription aux prochains playtests du jeu est possible s’il titille votre curiosité et/ou votre soif de sang. En outre, il est bon de rappeler que la production du titre, comme le précisent les développeurs, en est encore à un stade assez peu avancé. Il y a donc fort à parier que ces playtests permettront de mettre le doigt sur les quelques améliorations à effectuer çà et là. De quoi relativiser concernant certains des points évoqués au cours du paragraphe ci-dessus. En attendant des nouvelles d’ALTEREDBLOOD+, n’hésitez donc pas à ajouter le jeu à votre wishlist Steam s’il vous intéresse.