Shadow of Death, l’épisode 2 de Fallen Aces, est sorti

Sorti il y a plus de deux ans en accès anticipé, Fallen Aces, le polar à l’esthétique de comics que l’on avait plutôt apprécié, avait parsemé des indices par ici, par là, pour nous donner avant-goût de l’épisode 2. Sans crier gare afin de ne pas rameuter les malfrats et la flicaille corrompue, ce nouveau contenu sobrement intitulé Shadow of Death est sorti ce 26 juillet avec un trailer de lancement. Toujours dans la peau de Mike, vous continuerez de mener l’enquête avec l’aide de Delia et Nightwave. De nouveaux lieux, animations, armes et ennemis seront à découvrir. Vous aurez également le loisir de conduire avec vos pieds en tout canardant la pègre et de travailler de pair avec Delia en lui donnant des ordres spécifiques. Sur Steam, les joueurs sont dans l’ensemble plutôt satisfaits et d’autres soulignent la présence de bugs et des soucis d’optimisation, ainsi qu’un temps de développement trop long pour un contenu peu conséquent. Il est à noter que les devs ont été réactifs en déployant des hotfix (1 et 2) dans la semaine, ayant probablement corrigé une partie de ces problèmes.

À la rédac, dès que l’on pourra, on ira également jeter un œil pour se faire un avis. Pour le moment, deux des trois épisodes prévus sont désormais disponibles et si vous êtes intéressés par Fallen Aces, ce dernier est actuellement en promotion à -25 % sur Steam jusqu’au 8 août, soit un peu plus de 11 €.