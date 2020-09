Annoncées fin août, les futures sessions de tests privées de Nine to Five débuteront jeudi prochain, le 17 septembre. Cette première itération se concentrera sur les mouvements, un nouveau système de résurrection, la coopération au stade trois des parties et le gunplay. Vous avez encore jusqu’au 15 septembre pour vous y inscrire en passant par ce formulaire. Nine to Five en profitera d’ailleurs pour débarquer sur Steam pour l’occasion. Cette première session privée durera jusqu’au 19 septembre inclu. Rappelons tout de même que c’est avant tout destiné aux joueurs déterminés à débusquer les nombreux bugs présents. Ces sessions privées font suite à une alpha privée commencée en juin dernier, clôturée plus tôt que prévu. Officiellement, car les développeurs déclaraient crouler sous les retours des joueurs. Ou peut-être parce que le jeu était dans un état encore trop peu développé pour proposer quelque chose d’intéressant aux testeurs.

Rendez-vous sur le site officiel pour davantage de détails.