Nos confrères d’IGN viennent de publier le trailer, visible ci-dessous, de 4 Minutes to the Apocalypse. C’est un FPS-RPG qui mélange horreur et exploration. Ça se déroule à bord d’un sous-marin nucléaire top secret, l’Arizona-12. Il semblerait que votre mission soit d’éviter l’apocalypse. Je crois, un truc dans le genre quoi. Très peu d’informations pour le moment malgré que la page Steam soit d’ores et déjà disponible. C’est développé par Atomic Wolf et ça devrait sortir en 2021.

“Une courte guerre nucléaire de quelques heures seulement. On ne sait pas qui a commencé et pourquoi. Probablement s’est arrivé par accident. C’était peut-être une erreur humaine ou informatique. Tous ceux qui pouvaient savoir ont été tués. Après la première attaque d’un missile, tout s’est passé très rapidement. Des attaques de représailles se sont succédé à des intervalles de plusieurs minutes. Ce jour-là, des millions de personnes sont mortes et les plus grandes villes ont été rasées. Ceux qui ont survécu ont dû faire face au monde qui, à chaque heure et chaque jour qui passait, plongeait dans un chaos croissant …”