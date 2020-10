Nous étions sans nouvelle de GTFO depuis juin dernier, mais le titre se rappelle aujourd’hui à nous via une nouvelle annonce. Le conglomérat chinois Tencent (à 40% actionnaire d’Epic, 5% d’Ubisoft et Activision-Blizzard, etc.) a maintenant acquis une participation majeure dans le studio 10 Chambers qui réalise GTFO. Dans un message posté sur le discord du jeu, les développeurs déclarent :

Nous avons des nouvelles passionnantes. Aujourd’hui, Tencent a acquis une participation majeure dans 10 Chambers, le studio que nous avons fondé en 2015. Depuis que nous nous sommes lancés dans notre aventure GTFO, il y a presque six (!) Ans, nous avons réalisé que notre vision à long terme pour notre studio et ce que nous voulons accomplir dans le genre FPS coopératif, est (encore) plus ambitieux qu’on ne le pensait. Pour atteindre les hauteurs que nous voulons, nous devons ajouter plus de muscle. Nous avons maintenant trouvé un partenaire qui nous donne cette liberté de création, qui soutient notre engagement à long terme envers GTFO et sa communauté, et notre vision de ce que le jeu devrait être dans sa version 1.0.

À propos de GTFO, et de sa communauté que nous aimons tant, vous ne remarquerez probablement pas grand-chose : le développement de GTFO se poursuit comme d’habitude. Nous travaillons actuellement d’arrache-pied avec la prochaine mise à jour majeure de GTFO, Rundown # 004 – dont nous avons hâte de vous en dire plus. Nous sommes toujours la même équipe derrière GTFO, mais nous ajoutons également plus de chefs à notre équipe pour nous assurer que nous assurerons la qualité à laquelle vous êtes habitué.

Nous cherchons également à investir davantage dans la création de contenu pour que vous fassiez tous partie intégrante du développement de GTFO. Nous avons maintenant cette possibilité.

(…) Nous sommes enthousiasmés par GTFO, et nous sommes ravis de ce que nous pouvons vous apporter dans un avenir plus lointain.