Le prochain DLC de Borderlands 3, Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, sortira le 25 juin prochain. Une ambiance Far West qui promet un nouveau véhicule, une nouvelle zone à explorer, et bien évidemment des quêtes et une histoire. Vous pouvez apercevoir quelques images sur la page dédiée de la mise à jour. Comme d’habitude, c’est gratuit si vous possédez le season pass, sinon il faudra débourser quelques euros.