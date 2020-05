Originellement exclusif à la PS4, The Persistence est disponible depuis aujourd’hui sur Steam. Prévu pour la réalité virtuelle et compatible avec l’ensemble des casques, il est aussi jouable au clavier/souris. Pour rappel, c’est une sorte de mélange entre rogue-lite et horreur qui vous emmène dans vaisseau plein de monstres. À chaque mort, vous recommencez votre périple avec la possibilité d’améliorer votre personnage. Pour l’instant, les avis sont mitigés. On a pas vraiment prévu de tester. Alors.. bon courage! Ah, et voici le trailer de lancement :