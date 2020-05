La saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare en approche

Pour ceux qui sont abonnés à la lettre d’informations de Call of Duty, vous avez pu recevoir dans vos boîtes mails, un message d’information sur ce qui se passe cette semaine. Hormis, l’arrivée de la carte Hardhat et Aisle 9, un message caché nous renvoie vers la vidéo qui se trouve plus haut. Bon, mis à part le fait que Infinity Ward veuille étoffer l’histoire; on se surprend à espérer voir enfin débarquer dans le multijoueur le capitaine Price, en tant qu’opérateur jouable. Rien ne nous dit si cela sera réellement possible et s’il faudra débourser des sous pour l’acquérir au cours de la saison prochaine.