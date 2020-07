Nous vous en faisions part il y a quelques jours, un teaser publié sur le compte twitter officiel du jeu Playerunknow’s Battlegrounds annonçait et montrait brièvement la prochaine mise à jour du jeu. Depuis, le patch note complet est disponible et annonce une mise à jour 8.1 conséquente.

Le principal changement prévu ici est la refonte de la carte Sanhok, dont vous pouvez voir les modifications via la pléthore d’images comparatives ci-dessous. Le travail accompli semble complet et promet aux joueurs une carte intégralement revisitée. La météo a d’ailleurs été revue pour offrir un climat plus adéquat et diversifié. Aussi, certains points d’apparition pour les véhicules ont été supprimés et leur nombre a été ajusté.

À cela s’ajoute une nouveauté intéressante, les loot trucks. Ces camions apparaîtront dès le début de la partie au nombre de quatre. À chaque fois que l’un d’entre eux sera détruit, un autre apparaîtra ailleurs. Au total, huit camions pourront être trouvables durant le match. Ces derniers seront conduits par une IA et permettront aux joueurs qui les détruiront d’obtenir du loot au fur et à mesure des dégâts infligés au véhicule et ce, jusqu’à sa destruction. Dès lors un butin plus conséquent tombera. Ces véhicules sont bien plus résistants car lourdement blindés et il est évident que tout cela attirera l’attention des joueurs proches de vous…

Cette mise à jour, déjà disponible sur les serveurs de test et dont la sortie est toujours prévue pour le 22 juillet sur PC et le 30 juillet sur consoles, apportera avec elle le début la saison 8 et donc un nouveau survivor pass. Avec ce dernier, il vous sera possible de récupérer 100 nouveaux skins rien qu’en explorant la carte Sanhok ainsi qu’en complétant des missions spéciales. Je vous invite à découvrir le patch note complet sur Steam pour en découvrir plus sur la saison 8, mais aussi sur les nombreux équilibrages et ajustements concernant le gameplay, le matchmaking, les effets sonores ou encore les performances globales du titre. De nombreux bugs ont aussi été corrigés.