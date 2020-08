343 Industries vient de confirmer la rumeur sur Twitter : le multijoueur d’Halo Infinite sera free-to-play. En plus de ça, ils promettent qu’il tournera à 120 FPS sur Xbox Series X. Nous avons donc très hâte de découvrir les cosmétiques qui iront avec le modèle économique : des armures roses, des casques de licorne ou encore des skins d’armes avec la tête de Bill Gates peut-être.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020