Annoncée par les développeurs au mois de juillet, Dead by Daylight vient de recevoir la mise à jour qui permet le cross-play entre PC, Xbox One, PS4 et Switch. Pour l’instant, la cross-progression n’est pas permise, mais cela est prévu à plus long terme. Par contre, impossible de communiquer entre joueurs PC et consoles. Quelle tristesse. Néanmoins, un système d’ami est disponible en jeu pour inviter vos potes consoleux. Enfin, sachez que vous pouvez toujours désactiver l’option dans les paramètres si vous préférez rester entre master race. Vous pouvez retrouver la FAQ dédiée à la mise à jour par ici.