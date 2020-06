Nous avons eu l’occasion de nous entretenir rapidement avec Brian Corrigan, directeur du studio PUBG en Amérique du Nord. C’est le gars à gauche sur la photo. D’ailleurs, la mise à jour 7.3 est disponible sur les serveurs live depuis aujourd’hui.

NoFrag : Beaucoup de joueurs se plaignent que le mode ranked est limité à 64 joueurs. Quelles sont les raisons derrière cette décision ?

PUBG : L’un des objectifs principaux du mode ranked est de définir ce que représente le fait d’être un joueur chevronné. Un autre objectif est de fournir un moyen de devenir pro, en aidant les joueurs à comprendre comment se joue PUBG à haut niveau. Le mode ranked utilise un ensemble de règles appelé “SUPER”. Cela définit la taille des équipes et le nombre de joueurs dans le jeu. Bien que les matchs classés “classiques” et les “SUPER” diffèrent légèrement, ces différences sont minimes et nous prévoyons de réduire l’écart au fil du temps. Si nous utilisons 64 joueurs en mode classé, c’est parce que nous avons la même exigence pour les joueurs professionnels.

NoFrag : Toujours dans la catégorie “les joueurs aiment se plaindre”, des voix s’élèvent aussi chez certains vétérans contre la présence de bots.

PUBG : Des bots ont été ajoutés pour aider les nouveaux joueurs, et aussi pour accentuer la différence entre le mode normal et le mode classé. S’ils ont été contestés par certains joueurs, d’autres les apprécient beaucoup. Il nous reste beaucoup de travail pour continuer à équilibrer le mélange de PVP/PVE, et aussi pour garantir que le PVE offre un défi adapté aux joueurs de tous niveaux.

NoFrag : Le système de ranking est actuellement calculé/déterminé pour chaque joueur. Prévoyez-vous un système de rang par équipe ?

PUBG : Oui. Nous nous dirigeons vers le placement en équipe pour la saison 8. Il y avait vraiment deux décisions importantes à prendre avant que nous puissions faire ce changement. Aucun de ces deux éléments n’était finalisé au moment où le mode classé a été lancé pour la saison 7.

Premièrement, pour que les placements en équipe fonctionnent correctement, nous devions d’abord décider comment nous voulions garder les joueurs après leur mort. Une option consiste à retarder la fin du match jusqu’à la mort de l’équipe entière. Nous l’avions déjà fait quand le jeu était jeune, mais personne ne pensait que l’expérience était bonne. Finalement, après consultation avec les joueurs professionnels, nous avons décidé de laisser l’algorithme récompenser les joueurs pour leur participation. Dans la scène esport, être spectateur n’est pas synonyme de fin de partie, c’est aussi un rôle important. Et nous voulons l’enseigner aux joueurs à travers ce système.

Deuxièmement, nous avons dû modifier un peu le système de collecte de statistiques pour tenir compte des données supplémentaires. Même si cela était en place au lancement de la saison 7, nous avons finalement décidé que cela pouvait attendre la saison 8 mais que ce n’était pas une raison pour priver la saison 7 du mode classé.

NoFrag : Pour le moment, le mode classé est limité à Erangel, Miramar et Sanhok. Prévoyez-vous d’ajouter Vikendi ?

PUBG : C’est possible, mais nous n’avons pas encore pris de décision ferme.

NoFrag : Selon certaines données dans la nature, 50% des matchs classés sont joués sur Sanhok. Il est impossible de vérifier l’origine de ces chiffres. Vous pouvez confirmer/infirmer ?

PUBG : Certaines des données disponibles sont erronées. Les chiffres sont beaucoup plus proches de 33/33/33. Le problème : les matchs sur Sanhok sont plus courts. Nous allons probablement modifier un peu cette situation pour qu’elle soit plus équilibrée.

Merci Brian !