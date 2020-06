La prochaine extension de Destiny 2 se dévoile dans un trailer

La prochaine extension de Destiny 2 nommée Au-delà de la Lumière se dévoile dans un nouveau trailer. Elle sera disponible le 22 septembre prochain sur toutes les plateformes. Et comme à l’accoutumé, celle-ci proposera de pouvoir visiter une nouvelle planète, Europa qui sera entièrement recouverte de glace et de neige. En effet, vous devriez encore une fois combattre les déchus, au travers de multiples villes en ruines et de souterrains. Ainsi, le joueur sera amené à affronter pleins de nouveaux monstres avec une multitude d’armes et d’équipements. De plus, vous y trouverez un nouveau donjon, la crypte de pierres profondes, permettant aux joueurs les plus aguerris d’affronter un nouveau boss et ainsi récupérer de précieux équipements exotiques.

Pour ce faire, toutes les classes de personnages disposeront d’une nouvelle doctrine, basée sur la stase, permettant aux joueurs de ralentir les ennemis avec des champs de stase ou de les anéantir de manière spectaculaire. Par ailleurs, il sera également possible de gagner pleins de babioles sans intérêt (skins, vaisseaux….) lors de vos phases d’explorations.

Les plus courageux d’entre vous pourront dès à présent précommander l’édition collector sur le site officiel contre 69,99€. Vous pourrez ainsi acquérir le magnifique sac d’explorateur et la flasque d’eau, faisant de vous le roi de la cour de récréation.

L’édition standard de Beyond Light est vendue 39,99€, ce qui reste toujours trop cher. Rappelons que Destiny 2 est devenu un F2P depuis octobre 2019.