La mise à jour Lock’n’load est disponible sur SCUM

La nouvelle mise à jour nommée Lock’n’load est en ligne depuis hier sur SCUM. Cette dernière se montre conséquente et apporte de nombreuses nouveautés au titre. Tout d’abord, les armes ont maintenant besoin d’être nettoyées et maintenues dans un état convenable. En fonction de l’arme que vous utilisez, des malfonctions peuvent alors survenir si cette dernière n’est pas en bon état. Les développeurs ont mis en ligne un court tutoriel concernant cette feature, visible ci-dessous.

Avec cela arrivent de nouvelles munitions. Des balles craftées (faisant 10% de dégâts en moins), des balles traçantes et des balles perforantes. Concernant les fusils à pompe, ces derniers ont aussi différents types de munitions désormais : la basique cartouche buckshot, la birdshot qui se disperse plus, la rendant moins puissante et la slug, qui tire une unique grosse balle. Il est important de préciser que vous pouvez mélanger plusieurs types de munitions dans un seul chargeur et qu’une option vous permettant de vérifier combien de balles il reste dedans a été ajoutée.

Le recul des armes a été retravaillé pour être plus puissant et sensible afin d’offrir un rendu plus réaliste. Les lunettes offriront elles aussi un rendu plus réaliste lorsque vous les utiliserez et il vous sera facilement possible de basculer sur une vue à la mire. Les projectiles ne sont pas mis de côté et chacun d’eux a maintenant sa propre animation. Et le combat au corps-à-corps n’est pas oublié non plus. Les armes à deux mains font plus de dégâts, les armes tranchantes font très mal tout en étant bien moins efficaces contre les joueurs portant une quelconque protection et les armes contondantes ont l’effet inverse. Trois types de protection sont disponibles : une protégeant bien contre les coups au corps-à-corps mais pas contre les balles, une protégeant bien contre les balles mais pas contre les coups au corps-à-corps et une dernière offrant une protection efficace à tout type de dommage.

Autre nouvelle feature, et non des moindres, il est dorénavant possible de tirer depuis une voiture comme un vrai gangsta. À cela s’ajoute le fait que les véhicules peuvent être endommagés et les pneus crevés, rendant l’engin difficilement contrôlable ou le faisant tomber tout simplement en panne. Les kits de réparations seront vos nouveaux amis.

Pour finir, cette mise à jour apporte aussi de nombreux items que ce soit des armes ou de l’équipement. De nombreux bugs sont corrigés, de nouvelles commandes administrateur sont disponibles et diverses améliorations touchant l’audio, la vue et l’optimisation du jeu ont été faites. Je vous invite à découvrir le patch note complet sur Steam. Le jeu y est d’ailleurs en promo jusqu’au 30 juillet avec une réduction de 40%, soit à un prix de 14,99€ au lieu de 24,99€.