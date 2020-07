Hello Neighbor 2 se dévoile avec un premier trailer

Développé par le studio Dynamic Pixels, Hello Neighbor 2 se dévoile via un premier trailer visible ci-dessous. Comme son prédécesseur, il s’agit d’un stealth horror game en vue à la première personne. Dans Hello Neighbor premier du nom, nous incarnions un personnage bien trop curieux qui cherchait à découvrir quel secret son voisin louche cachait dans sons-soul. Le but était bien sûr de ne pas se faire prendre, sans quoi votre voisin vous bottait le cul et adaptait son comportement ainsi que sa maison selon vos précédentes actions afin que vous ne puissiez pas vous rendre une nouvelle fois chez lui. Dans le second, vous incarnerez un journaliste qui se demande pourquoi la maison du voisin, censée être abandonnée après la disparition de ce dernier, est occupée par une personne bizarre ressemblant à un corbeau. Le pitch est donc le même que dans le premier : quelqu’un bien trop curieux va se faire botter le cul.

De ce que l’on sait, le jeu mise toujours sur une intelligence artificielle qui apprendra de vos actions et s’adaptera en conséquence. Elle observera vos déplacements et si ceux-ci sont logiques, elle les reproduira. Si vous utilisez des objets à une fin quelconque, elle le fera aussi. Vos actions pourront déranger sa routine quotidienne et elle cherchera toujours à vous piéger. Mais cette fois-ci le joueur déambulera dans un monde ouvert. Vous n’êtes pas limité à la maison du voisin, les alentours sont eux aussi explorables. Le monde changera selon vos actions et votre histoire s’en adaptera aussi.

Une alpha est d’ores et déjà disponible pour le jeu et si vous désirez vous y inscrire, il vous suffit de suivre ce lien. Le titre possède sa page Steam, mais il n’y a pas de date de sortie précise pour le moment, nous savons juste qu’il est prévu pour 2021.