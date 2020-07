La prochaine mise à jour pour Sea of Thieves, Ashen Winds, sortira le 22 juillet

Le 15 juillet dernier, RARE, le studio derrière Sea of Thieves, annonçait la prochaine mise à jour du jeu. Nommée Ashen Winds, elle sortira le mercredi 22 juillet et offrira une chose que les joueurs demandent depuis des années : une amélioration du hit registration. Désormais, les coups portés devraient être mieux enregistrés lors des combats.

Même si tout le contenu de la mise à jour n’est pas dévoilé durant la vidéo de présentation visible ci-dessous, on découvre tout de même l’ajout d’un nouveau crâne dont l’obtention se fera via une “nouvelle rencontre” et qui, outre le fait qu’il puisse être vendu à l’ordre des âmes, peut servir d’arme. Et pas n’importe laquelle, un foutu lance-flamme, rien que ça. Vous allez pouvoir tout cramer. Littéralement. Par contre si vous l’utilisez ainsi, il rapportera moins à la vente ensuite.

Pour finir, les développeurs ont réalisé que les personnes qui jouent avec une manette sont des handicapés, et ajoutent un mode single stick. Il vous permettra de concentrer tous les déplacements et le contrôle de caméra sur un seul joystick. De plus, une option de centrage automatique pour la caméra sera désormais disponible. Bientôt, votre bateau naviguera tout seul, comme une Tesla des mers.