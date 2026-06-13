Oublié de tous depuis sa sortie en mai 2025, La Quimera, développé par le studio indé Reburn, est un jeu coop d’action qui avait réussi l’exploit de se foirer royalement avec l’annulation de sa sortie complète suite aux retours assassines de la presse et de retenter sa chance en optant pour l’accès anticipé. Spoil ! Cela n’a pas fonctionné et c’est toujours une bouse. Cependant, à la rédac, nous avons été surpris de constater qu’une mise à jour avait été déployée le mois dernier. Cette dernière apporte une nouvelle mission à la campagne principale, RAT qui était l’un des quatre niveaux en chantier d’après ce post du compte officiel Bluesky du studio. Contrairement ce qu’on aurait pu penser, tous les rats joueurs n’ont pas quitté le navire, car une dizaine de croyants avaient répondu à l’appel pour finalement déserter quelques jours plus tard.

De notre côté, on s’en tamponne toujours le coquillard et on a du mal comprendre que les devs s’efforcent à maintenir le développement d’un jeu qui est clairement abandonné par les joueurs. De plus, hormis ce post Bluesky perdu dans la nature, la communication sur ce contenu est inexistante. À moins que vous aimiez jeter de l’argent par les fenêtres et nourrissez l’espoir de voir les trois autres missions sortir, on vous déconseille de vous procurer l’accès anticipé de La Quimera à 30 € sur Steam et d’attendre plutôt l’annonce officielle qui marquera la fin de cette aventure.